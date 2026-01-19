KBB Uzmanı Dr. İsmail Çevik Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:27
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Dr. İsmail Çevik'i hekim kadrosuna dahil etti.

Eğitim ve kariyer

1988 yılında Van'da doğan Dr. İsmail Çevik, 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Kulak, Burun, Boğaz ihtisasını 2018 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Ocak 2026 itibarıyla mesleki çalışmalarına Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam ediyor.

Uzmanlık ve ilgi alanları

Op. Dr. İsmail Çevik'in klinik ilgi ve uzmanlık alanları arasında primer ve revizyon rinoplasti (burun estetiği), orta yüz germe ve kaş kaldırma ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik timpanoplasti, timpanomastoidektomi, baş-boyun tümörleri cerrahisi, horlama cerrahisi, laringeal cerrahi (ses teli nodülü, polip, kist ve diğer laringeal patolojilere yönelik girişimler), tonsillektomi, adenoidektomi, ventilasyon tüpü uygulaması, denge bozuklukları ve rehabilitasyonu ile kepçe kulak estetiği yer almaktadır.

Akademik faaliyetler

Mesleki İngilizceye hakim olan Op. Dr. İsmail Çevik, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kongre, kurs ve eğitim programına katıldı.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

