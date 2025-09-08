KDC: 750 Ruanda Askerinin İddia Edilen Sınır İhlali

KDC, 750 Ruanda Askerinin Topraklarına Girdiğini İddia Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyalet yönetimi, sınırı geçtiğini öne sürdüğü 750 Ruanda askeri ile ilgili iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Eyalet yönetiminin iddiaları

Açıklamada, 750 Ruandalı askerin sınırı geçerek Idjwi bölgesine girdiği ve Mugote kasabası yakınlarında bir kamp inşaatına başladığı ileri sürüldü. Yetkililer bu harekâtın ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti ve sürece Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler ile uluslararası barış garantörlerinin dahil olmasını talep etti.

M23 ve bölgede artan saldırılar

Ruanda'nın desteklediği öne sürülen 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun son dönemde saldırılarını artırdığı, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırılarının, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize yol açtığı kaydedildi.

KDC'nin suçlamaları ve Ruanda'nın tutumu

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi zengin minerallerin bulunduğu toprakları kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda söz konusu iddiaları reddediyor.