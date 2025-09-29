KDC Kasai'de Ebola salgınında can kaybı 42’ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde ilan edilen Ebola salgınında can kaybı sayısı 42 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının 4 Eylül'de ilan edildiği hatırlatıldı.

Salgının güncel verileri

Bakanlık bildirisine göre, şimdiye kadar 64 vaka tespit edildi. Daha önce bildirilen 35 can kaybı sayısı ise güncellenerek 42 olarak revize edildi.

Açıklamada ayrıca risk altındaki bölgelerde 20 binden fazla aşı dozunun kullanıma sunulduğu ve temaslı kişilere öncelik verildiği vurgulandı.

Resmi teyit ve önceki salgınlar

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de Kasai'de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş; DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı. Bu, KDC'de kayıtlara geçen 16. Ebola salgını oldu.

Ebola'nın tarihi

Ebola virüsü ilk olarak 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmış; hastalığa ismini veren bölge, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlamıştı.

Virüsün büyük yayılımı, Aralık 2013'te Batı Afrika'da başladı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi kapsayan 2014-2017 yılları arasındaki salgında yaklaşık 30 bin kişi virüse yakalanmış ve hastalardan 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.