KDK, İnönü Üniversitesi'nde Asistan Doktorun 120 Saati Aşan Nöbet Ücretini Temin Etti

KDK, İnönü Üniversitesi'nde 120 saatten fazla icap nöbeti tutan asistan doktorun ücretini ödemesi için hastane yönetimiyle görüşerek süreci sonuçlandırdı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:18
KDK, İnönü Üniversitesi'nde Asistan Doktorun 120 Saati Aşan Nöbet Ücretini Temin Etti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli bir asistan doktorun 120 saati aşan icap nöbeti ücretinin ödenmesini sağladı.

Asistan doktor, 2024'ün Mayıs ve Haziran aylarında 120 saatten fazla nöbet tuttuğunu belirterek, hastane yönetiminden bu sürenin farkının ödenmesi talebinde bulundu. Ancak doktor, yönetimden olumlu bir yanıt alamadı.

Durum böyle olunca, doktor KDK'ye başvurdu. Başvuruda, icap nöbetlerinde 120 saatten fazlasına ücret verilmemesi şartının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ifade ederek, geriye kalan kısmın faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

KDK, talebi değerlendirerek İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşme gerçekleştirdi. Rektörlük, doktorun 120 saatin üzerindeki icap nöbeti ile resmi tatillere denk gelen nöbet ücretlerinin hesaplanarak ödeneceğini bildirdi. Rektörlüğün KDK'ye ilettiği cevapta geçtiğimiz günlerde şu ifadelere yer verildi:

“Şikayete konu talebin dostane çözüme kavuşturulması için kurumumuzca adı geçen uzmanlık öğrencisinin tutmuş olduğu ve 120 saatin üzerindeki icap nöbeti ücreti ile dini ve resmi bayramlara denk gelen icap nöbeti ücretlerinin yüzde 25'lik artırımlı kısmı hesaplanıp adı geçene ödenecektir.”

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