KDV ve MTV’ye zam yok! Bakan Şimşek canlı yayında müjdeyi verdi

ŞİMŞEK’TEN EKONOMİ PROGRAMI VE VERGİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının hedeflerini ve vergi politikalarını anlattı. Şimşek, “Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Vatandaşa ve piyasalara sürpriz yapmayacağız” dedi. Şimşek, kur korumalıdan kademeli olarak çıkacaklarını, vergi artışı yapmayacaklarını ve TL’yi destekleyen bir politika seti uyguladıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ

Şimşek, ekonomi programının temel amacının enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, “Programımızın özü budur. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. Program çalışıyor. Bazı alanlarda öngördüğümüzden daha güçlü çalışıyor” dedi.

Şimşek, enflasyonu yükseltecek adım atmayacaklarını, vatandaşa ve piyasalara sürpriz yapmayacaklarını ifade ederek, “Bizim ikinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır. Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz” diye konuştu.

VERGİ ARTIŞI YAPMAYACAĞIZ

Şimşek, ek vergi geleceğine yönelik iddialarla ilgili olarak da, “Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV’de bir düzenleme olmayacak. Bütçe disiplinini sağlayacağız” dedi.

Şimşek, kur hedefleri olmadığını, serbest kur rejiminde olduklarını, seçim sonrası liranın değer kaybına ilişkin beklentilerin anlamlı olmadığını dile getirerek, “Piyasada Merkez Bankası var, piyasaya arz ediyor bu doğru, ama bunun dışında müdahalemiz yok diyorlar. Bizim kur hedefimiz yok ve olmayacak” şeklinde konuştu.

TL’Yİ DESTEKLEYEN POLİTİKA SETİ VAR

Şimşek, yurtdışından kaynak girişi olduğunu, küresel olarak faiz indirimleri beklendiğini, Türkiye’nin hikayesi olan bir ülke olduğunu, Dünya Bankası ve uluslararası bankalarla iyi diyaloglar kurduklarını aktararak, “Uzun vadeli ve uygun koşullarda 12,7 milyar dolar proje kredisi bekliyoruz” dedi.

Şimşek, TL’yi destekleyen, cazip hale getiren bir politika seti uyguladıklarını, program başarıyla uygulandığında liranın itibar kazanacağını, reel olarak değer kaybetmeyeceğini vurgulayarak, “Bu tür programlarda başarı ile uygulanan dezenflasyon programlarının neredeyse tamamında mahalli para birimi bir süre değer kazanıyor. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Piyasayı bozacak bir vergi düzenlemesi gündemimizde yok. Seçimden sonrası için vergiyle ilgili herhangi bir düzenleme gündemimizde yok. KDV, gelir vergisi ve MTV oranlarında herhangi bir düzenleme gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALIDAN KADEMELİ OLARAK ÇIKACAĞIZ

Şimşek, kur korumalıdan çıkışın önemli olduğunu, ancak kademeli olacağını, piyasayı bozmayacağını, kur korumalı mevduattan çıkan paranın mevduata gittiğini, kur korumalının cazip olmaktan çıktığını söyleyerek, "Kur korumalıdan çıkışı başaracağız. Ne aşırı değerli TL’yi ne aşırı değersiz TL’yi isteriz.' dedi. Şimşek, kur korumalıdan çıkışın önemli olduğunu, ancak kademeli olacağını, piyasayı bozmayacağını, kur korumalıdan çıkan paranın mevduata gittiğini, kur korumalının cazip olmaktan çıktığını söyledi.