Keban'da TAMP Toplantısı: Afet Hazırlıkları ve Koordinasyon Değerlendirildi

Keban'da TAMP toplantısında afet hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale süreçleri değerlendirildi; Erdinç Kıvanç bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:40
Toplantı detayları

Elazığ’ın Keban ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ilçenin afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık düzeyi değerlendirilerek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Programa, ilçe genelindeki ilgili kurum temsilcileri katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Erdinç Kıvanç, TAMP çerçevesinde yürütülen planlama çalışmaları, kurumların sorumluluk alanları ve müdahale süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri ele alındı; acil durumlara yönelik hazırlıkların hızlandırılması ve müdahale etkinliğinin artırılması için atılacak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Afetlere karşı etkili bir hazırlık sistemi oluşturulması ve müdahale kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmalar, tüm paydaş kurumlarla birlikte sürdürülecek.

