Keçiören'de 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Başladı

Keçiören'de lezzet ve kültür buluşması: Serhat illeri yarışması start aldı

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, Fatih Stadı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Açılış töreninde; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile eşi Filiz Özarslan ev sahibi olarak misafirleri karşıladı. Programa; 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, yarışmacıların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşması: Kültür kodlarını gelecek kuşaklara taşımak

Dr. Mesut Özarslan törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, Serhat illerinin kültür kodlarıyla yoğrulmuş, bu vatanın ve milletin aşığı evlatlarıyız. Ne kadar Sivas’ta doğup büyümüş olsak da gönlümüz Kars’ın, Ardahan’ın, Iğdır’ın insanlarıyla birdir. Köylerimize geldiğinizde bu benzerliği hemen hissedersiniz; çünkü kültürümüz, dilimiz, sofra geleneklerimiz aynıdır. Hıngelinden ketesine, kavutundan haşılına kadar aynı lezzetleri paylaşırız. Bu benzerlik, atalarımızdan gelen o derin özlemin bir yansımasıdır. Biz bugün Ankara’da yaşıyoruz, Ankara’nın ekmeğini yiyoruz ve bu Başkent’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sadakatle bağlıyız. Başkentimizde Serhat illerinin, Sivas’ın, Yozgat’ın, Çankırı’nın, Çorum’un yiğit insanlarını görmek mümkündür. Çünkü Keçiören, bu büyük vatan mozaiğinin kalbidir. Biz, Keçiören’i kendi yapısına, dokusuna ve inanç değerlerine uygun şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Önemli olan, halkımızın ne düşündüğünü, ne hissettiğini iyi bilmektir. Bu yüzden hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Tek hassasiyetimiz; bu vatanın birliğine, şanlı bayrağımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüze zarar gelmemesidir. Burada yaşayan her hemşehrimiz bizim başımızın tacıdır. Dört gün boyunca Keçiören’e renk katacak bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm federasyon başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Protokolden övgü ve birlik vurgusu

Saffet Kaya etkinliği överek, "Keçiören’in medarı iftiharı Sayın Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Halkla iç içe, gönlü vatan sevgisiyle dolu bir yöneticimiz var. Bu tür organizasyonlar, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Kars’ımız, Çankırı’mız, Ardahan’ımız; 81 ilimiz bir bütündür. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın kardeşliğimiz." dedi.

Görkem Cevahir Yıldırım ise, "Serhat demek; dayanışma, paylaşma ve üretmek demektir. Bugün burada bir araya gelmemizin en değerli tarafı soframızı ve gönlümüzü birbirimize açmamızdır. Bu organizasyon sadece bir yemek yarışması değil, toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren bir adımdır. Başta Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adem Can konuşmasında, "Biz doğduğumuz yerlere bağlı, yaşadığımız şehre hizmet etmeye gönül vermiş insanlarız. Belediye Başkanımızın desteğiyle Keçiören’imizi ve Ankara’mızı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler insanların kaynaşmasına vesile oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek birlik mesajı verdi.

Dr. Erdoğan Yıldırım organizasyonun önemine değinerek, "Doğduğu yeri unutmayan, bulunduğu şehirde de kültürünü yaşatan Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerle kültürlerimizi, geleneklerimizi yaşatma fırsatı buluyoruz. Katılan tüm hemşehrilerimizin emeklerine sağlık. Bu yarışma sadece lezzet değil, birliktelik yarışmasıdır" dedi.

Nuri Deniz de, "Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a, Serhat illerimizin yöresel lezzetlerini Ankara’da, Keçiören’de bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kars’ımızı, Ardahan’ımızı ve yöre kültürlerimizi ayrım yapmadan tanıtan Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Müzik ve eğlenceyle başlayan yarışma

Açılış programında Türk Halk Müziği sanatçıları Erdal Beyazgül, Ersin Perçin, Ezgi Saykan, Soner Ergül ve Barış Çetin ile aşıklar Beyzade Aslan, Kamber Nar, Mecnun Sayılır, Behram Aktemur ve Zafer Karabay sahne aldı. İlk gün, vatandaşlar müzik ve eğlence eşliğinde etkinliğin tadını çıkardı.

Yarışma düzeni, jüri ve adil değerlendirme

Fatih Stadı’na kurulan çadırlarda gerçekleşen yarışma, şartnamede belirtilen kurallar, puanlama sistemi ve ödüllerin duyurulmasının ardından jüri tanıtımıyla başladı. Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından görevlendirilen alanında uzman jüri üyeleri, noter huzurunda değerlendirmelerini yapıyor. Her çadırda yarışmacılar için gerekli malzemeler hazır bulunuyor ve verilen süre sonunda hazırlanan yemekler görevlilerce jüriye sunuluyor; böylece yarışmacı ile jüri karşı karşıya gelmeden adil puanlama sağlanıyor.

562 yarışmacı, üç kategori ve büyük ödüller

Yarışmada yöresel lezzet ustaları üç kategoride hünerlerini sergiliyor: kete, hıngel ve kavut. Toplam 562 yarışmacı katılıyor; kete kategorisinde 327, hıngel kategorisinde 183 ve kavut kategorisinde 52 yarışmacı mücadele ediyor. Vatandaşlar, yarışmacıların performanslarını büyük ilgiyle takip ediyor.

Ödüller sponsorlarca karşılanıyor

Finalde takdim edilecek para ödülleri, Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanları sponsorluğunda karşılanacak. Her kategoride dereceye giren ilk 10 yarışmacı çeşitli miktarlarda para ödülü alacak. Ödül dağılımı şöyle:

Kete kategorisi: 1. 500.000 TL, 2. 250.000 TL, 3. 125.000 TL.

Hıngel kategorisi: 1. 300.000 TL, 2. 150.000 TL, 3. 75.000 TL.

Kavut kategorisi: 1. 100.000 TL, 2. 50.000 TL, 3. 25.000 TL.

Yarışmada ödüller, final töreniyle sahiplerine takdim edilecek.

