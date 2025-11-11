Keçiören'de Atatürk İçin Mevlit: 87’nci Yıl Anması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yılında Keçiören Belediyesi tarafından İncirli Merkez Camii’nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:19
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yılında Keçiören Belediyesi tarafından İncirli Merkez Camii’nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Törene cami cemaati ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın Akışı ve Dualar

Mevlit programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan tilavetin ardından, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için dualar yapıldı. Etkinlik sırasında duygu dolu anlar yaşandı ve katılımcılar bu tür organizasyonların milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Başkan Özarslan ve Milletvekili Dinçer'den Lokma İkramı

Programın ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Başkan Özarslan, törende yaptığı değerlendirmede, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu yalnızca bir devlet adamı olarak değil, bu millete hizmet etmiş bir lider olarak hatırlamak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk, aklın ve bilimin yanında maneviyatı da toplumsal bir değer olarak görmüş, milletimizin inançlarına her zaman sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Program, Başkan Özarslan ve Milletvekili Dinçer’in lokma ikramıyla sona erdi.

