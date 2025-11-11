Keçiören'de Atatürk İçin Mevlit: 87’nci Yıl Anması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yılında Keçiören Belediyesi tarafından İncirli Merkez Camii’nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Törene cami cemaati ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın Akışı ve Dualar

Mevlit programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan tilavetin ardından, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için dualar yapıldı. Etkinlik sırasında duygu dolu anlar yaşandı ve katılımcılar bu tür organizasyonların milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Başkan Özarslan ve Milletvekili Dinçer'den Lokma İkramı

Programın ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Başkan Özarslan, törende yaptığı değerlendirmede, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu yalnızca bir devlet adamı olarak değil, bu millete hizmet etmiş bir lider olarak hatırlamak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk, aklın ve bilimin yanında maneviyatı da toplumsal bir değer olarak görmüş, milletimizin inançlarına her zaman sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Program, Başkan Özarslan ve Milletvekili Dinçer’in lokma ikramıyla sona erdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 87’NCİ YILINDA KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN İNCİRLİ MERKEZ CAMİİ’NDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMIYLA ANILDI. KUR’AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLAYAN PROGRAMDA, ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ. MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMININ ARDINDAN KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI DR. MESUT ÖZARSLAN VE CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMRA DİNÇER VATANDAŞLARA LOKMA İKRAMINDA BULUNDU.