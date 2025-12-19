DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

Keçiören Gönüllüleri Projesi Başladı — Keçiören Belediyesi'nden Yeni Gönüllülük Hamlesi

Keçiören Belediyesi'nin 'Keçiören Gönüllüleri Projesi', vatandaşların deneyimlerini kent hizmetine dönüştürüp 'Anne Denetiminden Geçmiştir' etiketiyle hijyen ve güveni artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:57
Keçiören Gönüllüleri Projesi Başladı — Keçiören Belediyesi'nden Yeni Gönüllülük Hamlesi

Keçiören Gönüllüleri Projesi ile Gönüllülük Kent Hizmetine Dönüşüyor

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan Keçiören Gönüllüleri Projesi, gönüllülerin mesleki bilgi ve yaşam deneyimlerini kent yaşamına katkıya dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacını taşıyor. Belediye, projeyi "Halkın Eli, Belediyenin Kalbiyle Birleşiyor; Gönüllülükle Keçiören Güçleniyor" sloganıyla hayata geçirdi.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan Gönüllü Üye Başvuru Formunu doldurarak istediği zaman başvuruda bulunabilecek. Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler ve Gönüllülük Birimi tarafından değerlendirilecek. Keçiören dışından gelen başvurular da kabul ediliyor ve uygun görülen adaylar görüşmeye davet ediliyor.

Gönüllüler, sahip oldukları mesleki beceri ve donanımlar doğrultusunda sınıflandırılarak farklı projelerde görev alacak. Sürecin hukuki altyapısı ise gönüllüler ile belediye arasında imzalanacak Gönüllü Katılım Protokolü ile güvence altına alınacak.

Anne duyarlılığıyla denetim

Proje kapsamında gönüllüler, belirlenen işletmelere önceden haber verilmeden ziyaretler gerçekleştirecek. Özellikle kadınların ve annelerin günlük hayattaki deneyim ve hassasiyetlerinden faydalanılacak denetimlerde; hijyen, düzen ve gıda güvenliği ön planda tutulacak. Ziyaretler sırasında dikkat edilecek hususlar arasında; ücret tarifesinin işletme girişinde ve raflarda etiketli olup olmadığı, kasa ve raf fiyatlarının tutarlılığı ile yangın tüpü ve yangın merdiveni gibi güvenlik unsurlarının durumu yer alıyor.

Gönüllüler tarafından tespit edilen eksiklikler zabıta ekiplerine bildirilecek; gerekli denetim ve yaptırımlar ise Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uygulanacak.

'Anne Denetiminden Geçmiştir' etiketi

Projenin ilk uygulama alanı olan zabıta denetimleri sonucunda tüm kriterleri başarıyla sağlayan işletmelere, tüketiciler için güven göstergesi olan "Anne Denetiminden Geçmiştir" etiketi verilecek. Bu etiket, işletmelerin güvenilir, düzenli ve hijyen kurallarına uygun olduğunu kamuoyuna duyuracak.

Kimler başvurabilir?

Yaş, cinsiyet ve meslek grubu ayrımı olmaksızın yerel yönetimler bünyesinde gönüllü olarak projelere katılmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Proje, halkın katkısıyla daha güvenli, daha düzenli ve daha güçlü bir Keçiören hedefliyor.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KEÇİÖREN GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ, GÖNÜLLÜLERİN MESLEKİ BİLGİ...

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KEÇİÖREN GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ, GÖNÜLLÜLERİN MESLEKİ BİLGİ VE YAŞAM DENEYİMLERİNİ KENT YAŞAMINA KATKIYA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYOR.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KEÇİÖREN GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ, GÖNÜLLÜLERİN MESLEKİ BİLGİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül