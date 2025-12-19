Keçiören Gönüllüleri Projesi Başladı — Keçiören Belediyesi'nden Yeni Gönüllülük Hamlesi

Keçiören Gönüllüleri Projesi ile Gönüllülük Kent Hizmetine Dönüşüyor

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan Keçiören Gönüllüleri Projesi, gönüllülerin mesleki bilgi ve yaşam deneyimlerini kent yaşamına katkıya dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacını taşıyor. Belediye, projeyi "Halkın Eli, Belediyenin Kalbiyle Birleşiyor; Gönüllülükle Keçiören Güçleniyor" sloganıyla hayata geçirdi.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan Gönüllü Üye Başvuru Formunu doldurarak istediği zaman başvuruda bulunabilecek. Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler ve Gönüllülük Birimi tarafından değerlendirilecek. Keçiören dışından gelen başvurular da kabul ediliyor ve uygun görülen adaylar görüşmeye davet ediliyor.

Gönüllüler, sahip oldukları mesleki beceri ve donanımlar doğrultusunda sınıflandırılarak farklı projelerde görev alacak. Sürecin hukuki altyapısı ise gönüllüler ile belediye arasında imzalanacak Gönüllü Katılım Protokolü ile güvence altına alınacak.

Anne duyarlılığıyla denetim

Proje kapsamında gönüllüler, belirlenen işletmelere önceden haber verilmeden ziyaretler gerçekleştirecek. Özellikle kadınların ve annelerin günlük hayattaki deneyim ve hassasiyetlerinden faydalanılacak denetimlerde; hijyen, düzen ve gıda güvenliği ön planda tutulacak. Ziyaretler sırasında dikkat edilecek hususlar arasında; ücret tarifesinin işletme girişinde ve raflarda etiketli olup olmadığı, kasa ve raf fiyatlarının tutarlılığı ile yangın tüpü ve yangın merdiveni gibi güvenlik unsurlarının durumu yer alıyor.

Gönüllüler tarafından tespit edilen eksiklikler zabıta ekiplerine bildirilecek; gerekli denetim ve yaptırımlar ise Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uygulanacak.

'Anne Denetiminden Geçmiştir' etiketi

Projenin ilk uygulama alanı olan zabıta denetimleri sonucunda tüm kriterleri başarıyla sağlayan işletmelere, tüketiciler için güven göstergesi olan "Anne Denetiminden Geçmiştir" etiketi verilecek. Bu etiket, işletmelerin güvenilir, düzenli ve hijyen kurallarına uygun olduğunu kamuoyuna duyuracak.

Kimler başvurabilir?

Yaş, cinsiyet ve meslek grubu ayrımı olmaksızın yerel yönetimler bünyesinde gönüllü olarak projelere katılmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Proje, halkın katkısıyla daha güvenli, daha düzenli ve daha güçlü bir Keçiören hedefliyor.

