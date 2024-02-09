Kemal Kılıçdaroğlu'na şok hapis istemi: 2 yıla kadar hapsi istendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili sözleri yüzünden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıldı. Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şok hapis istemi: 2 yıla kadar hapsi istendi
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2014'te Amasya'da bir mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili sözleri yüzünden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıldı. Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Bilal Erdoğan, avukatı Ahmet Özel ile Başsavcılığa başvurdu. Kılıçdaroğlu'nun 18 Ocak 2014'te Amasya'nın Taşova ilçesinde yaptığı mitingde kendisine "hakaret" ettiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili dokunulmazlığının son seçimle kalktığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müzekkereye istinaden yazılı savunma sundu. İddianamede, bu durum belirtildi.

İddianamede, suçun uzlaşmaya tabi olduğu için dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi. İddianamede, bu durumda, Kemal Kılıçdaroğlu'na "hakaret" suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

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