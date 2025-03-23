KEMANKEŞ 1 Füzesi Azami Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

KEMANKEŞ 1 Füzesi Testten Geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı. Bu gelişme, modern harp teknolojilerinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Test Takvimi Başarıyla İlerliyor

Baykar'dan gelen açıklamaya göre, KEMANKEŞ ailesinin ilk üyesi olan KEMANKEŞ 1’in test süreci planlandığı gibi ilerlemekte. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden iki adet KEMANKEŞ 1, Bayraktar TB2 SİHA ile havalanarak belirlenen noktaları hedef aldı.

Yüksek Hassasiyetle Uçuş Denemesi

KEMANKEŞ 1 füzeleri, azami uçuş ve dalış testini başarı ile tamamladıktan sonra, paraşütle güvenli iniş gerçekleştirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yapay zeka destekli yeni nesil teknolojilerin modern savaş alanında önemli değişikliklere neden olduğunu ifade etti.

Milli İHA’ların Vurucu Gücü

Stratejik hedeflere karşı tasarlanan KEMANKEŞ 1, ilk kez TEKNOFEST 2023 kapsamında halka açık bir şekilde sergilendi. Adını, zorlu şartlarda oklarıyla hedefi başarıyla vuran Türk okçularından alan füzeler, diğer Baykar yapımı insansız hava araçlarıyla entegre olarak görev alabilme kapasitesine sahip.

Etkin Hedef Gücü ve Otonom Uçuş

KEMANKEŞ 1, yaklaşık 1 saat havada kalabilen bir yapıya sahip. Sahip olduğu jet motoru sayesinde düşman hattı gerisinde riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip bu füzeler, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde zorlu hava koşullarında hedeflerini tam isabetle imha edebiliyor.

Dünyanın En Büyük İHA İhracatçısı

Baykar, kurulduğu günden bu yana projelerini öz kaynakları ile yürütmekte. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Baykar, 2024 yılında da ülkesini küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşımaya devam edecek.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden iki adet KEMANKEŞ 1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA, test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti. Daha sonra sırasıyla KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi için Bayraktar TB2'den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden iki adet KEMANKEŞ 1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA, test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti. Daha sonra sırasıyla KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi için Bayraktar TB2'den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi.