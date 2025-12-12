DOLAR
Kemer'de Çöp Konteynerleri Sıcak Su ve İlaçla Dezenfekte Ediliyor

Kemer Belediyesi, ilçe genelindeki 3 bin 200 çöp konteynerini sıcak ve ilaçlı suyla yıkıyor; ekipler günde yaklaşık 80 konteyner dezenfekte ediyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:18
Kemer Belediyesi temizlik seferberliğini sürdürüyor

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini sıcak ve ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük yetkilileri, uygulamanın mahallelerde hijyen ve çevre sağlığını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş, Kemer genelinde toplam 3 bin 200 çöp konteyneri bulunduğunu ve ekiplerin günde ortalama 80 konteyneri temizlediğini açıkladı.

Çalışmalar kapsamında rutin mıntıka ve sokak temizliğinin yanı sıra çöp konteynerleri de özel yıkama aracıyla temizlenip dezenfekte ediliyor. Yıkama sırasında bir çöp kamyonu hazır bulunarak konteynerler önce boşaltılıyor, ardından yıkama aracında sıcak ve ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor.

Yıkama aracının teknik özellikleri arasında 6 ton temiz su ve 5 ton pis su kapasitesi ile 200 bar basınçlı yıkama sistemi bulunuyor. Karataş, uygulamanın amaçlarından birinin çevre sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Karataş, konuya ilişkin şunları söyledi: ‘Kemer’in her mahallesinde temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çöp konteynerlerinde oluşabilecek kötü kokuların ve hijyen sorunlarının önüne geçmek için düzenli yıkama ve dezenfekte işlemlerimizi artırdık. Ekiplerimiz her gün yaklaşık 80 konteyneri temizliyor. Amacımız hem çevremizi daha temiz tutmak hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak.’

Belediye ekipleri, ilçe genelinde çöp konteynerlerinin düzenli aralıklarla yıkanmaya ve dezenfekte edilmeye devam edeceğini bildirdi.

