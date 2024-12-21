Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı

Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Miktarı Artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, evi dönüşüme giren vatandaşlara sağlanan aylık kira yardımının 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.

Güngören ve Diğer Bölgelerde Başlattığı Projeler

Bakan Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı. Bu süreçte, kentsel dönüşümdeki kira yardımı artışını da paylaştı.

Kira Yardımının Yeni Miktarları

Kurum, yaptığı konuşmada, "Kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz kira desteği, 2025 yılından itibaren İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkacak. Ayrıca, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de bu destek 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya; kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükselecek." ifadelerini kullandı.

Hayırlı Olsun Temennisi

Bakan Kurum, alınan bu kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirtti.