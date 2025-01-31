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Kenya'da Hafif Uçak Düştü: 2 Ölü

Kenya'nın Naivasha şehrinde düşen hafif uçakta 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:12
Kenya'da Hafif Uçak Düştü: 2 Ölü

Kenya'da Uçak Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya’nın Naivasha şehrinde meydana gelen hafif uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin ulusal basınında çıkan haberlere göre, Nairobi'deki Wilson Havaalanından Mbaruk’a doğru havalanan uçak, bir saat sonra Naivasha yakınlarındaki Kedong Ranch bölgesine düştü.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden rescue ekipleri, bölgedeki kötü hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadıklarını bildirdi. Hayatını kaybedenlerden birinin kadın olduğu belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

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