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Kenyalı 200 Polis, Haiti'ye Ulaştı: Güvenlik Destek Misyonu Başladı

Kenyalı 200 polis, Haiti'deki güvenlik krizi nedeni ile destek amacıyla gönderildikleri bölgeye indi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:45
Kenyalı 200 Polis, Haiti'ye Ulaştı: Güvenlik Destek Misyonu Başladı

Kenyalı 200 Polis Haiti'ye Ulaştı

Kenyalı 200 polis, çetelerin neden olduğu şiddet ve insani krizle mücadelede destek amacıyla Haiti'ye ulaştı. Kenyalı polisleri taşıyan uçak, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'na indi.

Afrika Liderliğindeki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu

Afrika liderliğindeki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na (MSS) katılan Kenyalı polisler, Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, Başbakan Alix Didier-Fils Aime, Haiti Ulusal Polisi Müdürü Rameau Normil ve Çok Uluslu Misyon Başkanı Godfrey Otunge tarafından karşılandı. Otunge, burada yaptığı konuşmada, MSS'ye katılan toplam Kenyalı polis sayısının 900'e ulaştığını vurgulayarak, Haiti'deki güvenlik sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Otunge, başta ABD, Kanada, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi birçok ülkeye, MSS'ye yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ederek, "Bu süreç oldukça zorlu geçti. Uluslararası ve ulusal ortaklarımızın rolü kritik. Diğer ülkeleri de taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Katkıları Haiti için önemli bir dönüm noktasıdır" açıklamasında bulundu.

Haiti'deki Durum ve Diğer Destekler

MSS'ye destek kapsamında 3 helikopter ve çeşitli ekipmanların taşındığı büyük bir Antonov kargo uçağının da Haiti'ye ulaştığı bildirildi.

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkenin başkentinin yüzde 80'inden fazlasının silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği belirtilirken, şiddet olayları da giderek artıyor.

Ülkedeki bu şiddet olayları sonucunda eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, ardından kurulan Geçici Konsey başbakan olarak Garry Conille'i atamıştı. Konsey, 11 Kasım 2024'te Conille'in görevden alınmasının ardından iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemiştir.

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