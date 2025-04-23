Kerkük Maarif Okulları'nda Coşkulu 23 Nisan Kutlaması

Kerkük Maarif Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Maarif Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kerkük Maarif Okulu Müdürü Şanlı Muhammed, etkinlikle ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu günün tüm çocuklar için özel olduğunu vurguladı.

Çocuklar İçin Unutulmaz Bir Gün

Etkinlikte çocuklar, öğretim faaliyetlerinden uzaklaşıp sadece kutlama etkinliklerine katıldılar. Muhammed, "Bugün çocuklarımızın günü ve onların gerçekleştirdikleri faaliyetleri izledik. Sadece kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi," dedi.

Ödüller ve Hediye Yağmuru

Çocuklar, çeşitli aktivitelerde yarışarak doyasıya eğlendiler. Muhammed, etkinlikler sonunda çocuklara ödül ve hediyeler verildiğini belirtti. Bu mutlu anlar, çocukların yüzlerini güldürdü.

Gazze Çocuklarına Duyulan Özlem

Müdür Muhammed, Gazze'deki çocukları unutmamak gerektiğini belirterek, "Bir gün bu kutlamaların da Filistin'de barış ve huzur içinde yapılması temennisini diliyoruz" dedi. Gazze'de yaklaşık bir buçuk yıldan beri süren insanlık dramını hatırlatan Muhammed, o çocuklar için dualar ettiklerini ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Maarif Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Maarif Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.