Kerkük'te DEAŞ Saldırısında Bir Asker Hayatını Kaybetti

Kerkük'te DEAŞ Saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinin Dibis ilçesi civarında, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda, Irak ordusuna mensup bir subayın yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, saldırıda iki asker de yaralandı.

Saldırı Ayrıntıları ve Sonrası

Irak ordusunun resmi açıklamasında, DEAŞ'ın daha önceden yol kenarına yerleştirdiği bombayı uzaktan kumanda ile patlattığı vurgulandı. Yaralı askerler, Dibis ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki Operasyonlar

Saldırının ardından güvenlik güçleri, Kerkük çevresinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılının Haziran ayında Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını kontrol altına almıştı. Ancak bu bölgeler, zamanla Irak güvenlik güçleri tarafından geri alınmıştı.

Tarihsel Bağlam

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'a karşı zafer ilan etmişti. Fakat, Irak’ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen, terör örgütü hala bu vilayetlerin kırsal alanlarında saldırılar düzenlemeye devam ediyor.