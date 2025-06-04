Kerkük'te Kurban Bayramı Alışverişi Hız Kazandı

Kerkük’te Kurban Bayramı Hareketliliği

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazanmış durumda. Yerel çarşılar, alışveriş için gelen halkın yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Kerküklüler, bayram alışverişi için sıklıkla Büyük Pazar, Korya Çarşısı ve Bağdat Yolu Çarşısı gibi popüler mekanları tercih ediyor.

Esnafın Memnuniyeti

Büyük Pazar esnafından Abdülgani el-Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır çarşıda yoğun bir hareketlilik olduğunu ve bu durumun esnaf için memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Kurban Bayramı nedeniyle artan alışveriş taleplerine yanıt verebilmek amacıyla çalışma saatlerini uzatıp, gece geç saatlere kadar açık kalmaya başladıklarını iletti.

El-Attar, "Büyük Pazar, Kerkük'ün tarihi çarşısıdır. Burada hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyatlar söz konusu. Kentin her kesiminden vatandaşın alışveriş yaptığını görebilirsiniz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kerkük dışından gelenlerin de tercihinin genellikle Büyük Pazar olduğunu vurguladı.

Vatandaşların Bayram Alışverişi

Çarşıda bulunan esnaflardan Maruf Ahmed, satışların iyi olduğunu ve özellikle çerez ile bayram şekerlerine yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi. Ahmed, Müslüman ülkelerinde bayram hazırlıkları sürerken, Gazze'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatarak, bir an önce bu saldırıların durmasını ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını temenni etti.

Bayram alışverişi için çarşıyı ziyaret eden Haşim Kasapoğlu ise her yıl burayı tercih ettiğini anlattı. Kasapoğlu, "Bu pazarda fiyatlar oldukça uygun ve çeşitlilik çok fazla," diyerek alışveriş deneyimini özetledi.

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor. Kerküklüler, her bayram olduğu gibi alışveriş için yine kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya çarşısı ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih etti.

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor. Kerküklüler, her bayram olduğu gibi alışveriş için yine kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya çarşısı ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih etti.