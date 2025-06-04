DOLAR
39,16 0,06%
EURO
44,89 -0,77%
ALTIN
4.244,64 -0,59%
BITCOIN
4.123.828,8 0,37%

Kerkük'te Kurban Bayramı Alışverişi Hız Kazandı

Kerkük'teki çarşılarda Kurban Bayramı hazırlıkları hızlanırken, alışveriş yoğunluğu artıyor ve esnaf memnun.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:37
Kerkük'te Kurban Bayramı Alışverişi Hız Kazandı

Kerkük’te Kurban Bayramı Hareketliliği

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazanmış durumda. Yerel çarşılar, alışveriş için gelen halkın yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Kerküklüler, bayram alışverişi için sıklıkla Büyük Pazar, Korya Çarşısı ve Bağdat Yolu Çarşısı gibi popüler mekanları tercih ediyor.

Esnafın Memnuniyeti

Büyük Pazar esnafından Abdülgani el-Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır çarşıda yoğun bir hareketlilik olduğunu ve bu durumun esnaf için memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Kurban Bayramı nedeniyle artan alışveriş taleplerine yanıt verebilmek amacıyla çalışma saatlerini uzatıp, gece geç saatlere kadar açık kalmaya başladıklarını iletti.

El-Attar, "Büyük Pazar, Kerkük'ün tarihi çarşısıdır. Burada hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyatlar söz konusu. Kentin her kesiminden vatandaşın alışveriş yaptığını görebilirsiniz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kerkük dışından gelenlerin de tercihinin genellikle Büyük Pazar olduğunu vurguladı.

Vatandaşların Bayram Alışverişi

Çarşıda bulunan esnaflardan Maruf Ahmed, satışların iyi olduğunu ve özellikle çerez ile bayram şekerlerine yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi. Ahmed, Müslüman ülkelerinde bayram hazırlıkları sürerken, Gazze'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatarak, bir an önce bu saldırıların durmasını ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını temenni etti.

Bayram alışverişi için çarşıyı ziyaret eden Haşim Kasapoğlu ise her yıl burayı tercih ettiğini anlattı. Kasapoğlu, "Bu pazarda fiyatlar oldukça uygun ve çeşitlilik çok fazla," diyerek alışveriş deneyimini özetledi.

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne...

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor. Kerküklüler, her bayram olduğu gibi alışveriş için yine kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya çarşısı ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih etti.

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne...

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor. Kerküklüler, her bayram olduğu gibi alışveriş için yine kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya çarşısı ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih etti.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yol Kapandı
2
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı
3
İngiltere Parlamentosunda 'Hac ve Umre için Yeşil Rehber' Tanıtıldı
4
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
5
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
6
Ukrayna Temas Grubu Brüksel'de Toplandı: Desteğin Sürekliliği Vurgulandı
7
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor