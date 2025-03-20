Kerkük'te Neşeli Nevruz Bayramı Kutlamaları

Kerkük'te Baharın İlk Gösterisi: Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı, baharın başlangıcını simgeleyen coşkulu kutlamalarla Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu sene de tarihi Kerkük Kalesi'nde geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Kalenin yanı sıra Baba Gürgür ve Şorvah Parkı'nda da kutlamalar, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Yerel halk, baharın gelişiyle birlikte yaşanan bu özel günün tadını çıkardı.

Halktan Mesajlar

Etkinliklere katılan Said Mela Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz'un bir dostluk ve kardeşlik bayramı olduğunu vurgulayarak, "Kerkük ve tüm Irak'a kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Irak'ın birçok kentinde de bu anlamlı bayram dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Baharın gelişiyle birlikte toplumun bir araya geldiği anlar, dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli yerlerinde kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kent merkezindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde geniş katılımlı etkinlik düzenlendi. Kutlamalarında Nevruz ateşi yakıldı.

Baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli yerlerinde kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kent merkezindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde geniş katılımlı etkinlik düzenlendi. Kutlamalarında Nevruz ateşi yakıldı.