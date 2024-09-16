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Kerkük'teki Beşiktaş Kafe: Futbolseverlerin Buluşma Noktası

Beşiktaş Kafe, Kerkük'te yarım asırdır futbol tutkunlarını bir araya getiriyor. Kafe sahibi, Beşiktaş'ın milli bir takım olduğunu vurguluyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:15
Kerkük'teki Beşiktaş Kafe: Futbolseverlerin Buluşma Noktası

Kerkük'ün Beşiktaş Kafe İle Dolu Tarihi

Kerkük'ün merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, şehrin futbolseverleri için eşsiz bir buluşma noktası haline geldi. Kafe sahibi Sabah Terzioğlu, mekanın geçmişini ve Beşiktaş takımının önemini anlatıyor.

Beşiktaş Takımı ve Alkışlanan Bayrak

Terzioğlu, "Beşiktaş takımı bizim için milli bir takımdır. Al bayrağın Kerkük sokaklarında 100 yıldır dalgalanması, burada yaşayanlar için büyük bir anlam taşıyor" şeklinde ifade etti.

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Kafe, büyük ekranlarda Beşiktaş başta olmak üzere tüm Türkiye takımlarını izleme imkanı sunuyor. Müşterilere çay, Türk kahvesi ve yerel içecekler sunulmakta.

Terzioğlu, mekânın sadece bir kafe olmadığını, sanatçıların ve edebiyatçıların da buluşma yeri olduğunu belirtiyor. "Burada zamanla satranç turnuvaları ve etkinlikler düzenlendi" dedi.

Kerküklüler İçin Bir Değer

Kafeye uzun süredir gelen 70 yaşındaki Hüsameddin Ömer, buranın şehrin en köklü ve tarihi kafelerinden biri olduğunu belirtiyor. "Burası halkının bir araya gelip, şehrin gündemini tartıştığı bir mekân" diyor.

Büyük Sevgiyle Kurulan Takım

74 yaşındaki Bekir Gaffur, Beşiktaş'a olan sevgiyi şöyle dile getirdi: "Kerkük Beşiktaş Takımı 1965'te kuruldu ve büyük başarılar elde etti ancak 70'lerde hükümetin destek vermemesi nedeniyle kapandı."

Gençliğinden beri kafeyi ziyaret eden Ercan Nazım, şehrin köklü bir futbol kültürüne sahip olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ediyor. Bu özel mekan, Kerküklü futbol tutkunlarının buluşma yeri olmaya devam ediyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe...

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor. Tarihi kafede, başta Beşiktaş olmak üzere tüm Türk takımlarının maçları kurulan dev ekranda izleniyor. Beşiktaş Kafe'de müşterilere çay, Türk kahvesi ve Irak'ın yerel içecekleri servis ediliyor.

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