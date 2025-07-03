Kerkük'teki Türkmenler, Yerel Yönetim Eylemini Sonlandırdı

Kerkük'teki Türkmenlerin Gösterisi Sona Erdi

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimde kendilerine yer verilmediği gerekçesiyle 30 Haziran'da başlattıkları gösteriyi sonlandırdı. Göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak protestolarını sürdürdü.

Komisyon Oluşturuldu

Kerkük yerel yönetiminin, Altunköprü nahiyesindeki belediye ve diğer kurumlarda görevlerin gözden geçirilmesi için komisyon oluşturma kararı almasının ardından gösteriler sona erdi. Kerkük İl Meclisi Üyesi Ahmed Remzi Köprülü, başlatılan barışçıl gösterinin yerel hükümet üzerinde önemli bir etkisi olduğunu savundu.

Köprülü, yaklaşık 4 gündür devam eden gösterilerin sonuç verdiğini belirterek, "Kerkük yerel yönetiminin sorunun çözümü için bir komisyon oluşturduğunu" kaydetti. Oluşturulan komisyonda Türkmen, Arap ve Kürt üyelerin yer alacağını vurgulayan Köprülü, "Altunköprü nahiyesinde başta belediye olmak üzere diğer kurumlardaki görevler yeniden gözden geçirilecek." dedi.

Türkmenler için Önemli Gelişmeler

Köprülü ayrıca, "Nahiyedeki önemli üç görevden en az biri Türkmenlere verilecek. Altunköprü nahiyesi için önemli kalkınma projeleri hayata geçirilecek." şeklinde konuştu.

Irak Türkmen Cephesi Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstabrak Yazaroğlu ise, gösterinin sonuç vermesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yazaroğlu, "Türkmenler bu gösteriyle kendi kasabalarında iradelerini kanıtladılar." diyerek, Irak Türkmen Cephesi olarak göstericileri desteklediklerini belirtti. Nahiye polis müdürlüğü görevinin Türkmenlere verileceğinin kesinleştiğinin altını çizen Yazaroğlu, kurulacak komisyonun çalışmalarını yakından takip edeceklerini ifade etti.

Ne Olmuştu?

Irak’ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altunköprü nahiyesinde, belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi, yöre halkının tepkisine neden oldu. Altunköprü'deki yüzlerce Türkmen, yerel yönetimden dışlandıkları gerekçesiyle 30 Haziran’da gösteri başlattı. Göstericiler, çadır kurarak başlattıkları protestolarda taleplerine Kerkük yerel yönetiminden yanıt alamayınca kara yolunu trafiğe kapattılar. Bu durum üzerine Kerkük yerel yönetimi, nahiyedeki tüm kurum ve kuruluşlardaki görev dağılımını gözden geçirmek için komisyon oluşturma kararı aldı.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimde kendilerine yer verilmediği gerekçesiyle 30 Haziran'da başlattıkları gösteriyi sona erdirdi. Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak protestolarına devam etti.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimde kendilerine yer verilmediği gerekçesiyle 30 Haziran'da başlattıkları gösteriyi sona erdirdi. Türkmen göstericiler, bürokrasideki atamalarda kendilerine yer verilmemesine karşı bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapatarak protestolarına devam etti.