Kerkük'ten Hac Kafilesi Dualar Eşliğinde Yola Çıktı

Kerkük'ten İlk Hac Kafilesi Uğurlandı

Irak'ın Kerkük kentinden, dua ve tekbirlerle kutsal topraklara ilk hac kafilesi uğurlandı. Irak Hac ve Umre Kurulu tarafından düzenlenen organizasyon çerçevesinde, kutsal topraklara gitmek için seçilen hacı adaylarının ilk grubu, bugün kara yoluyla yola çıktı.

Başkan Kahya'dan Bilgi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Kahya, ilk kafilenin yola çıktığını duyurdu. İlk kafilede tam 335 hacı adayı yer alıyor. Kahya, "Hacı adayları için tüm kolaylıklar sağlandı ve sorun yaşamadık." şeklinde konuştu.

Kafile İlerleyişi

Kahya, Kerkük'ten hareket eden ilk kafilenin, Necef kentinde kısa bir molanın ardından Suudi Arabistan sınırına doğru seyahat edeceğini belirtti. Ayrıca, organizasyonun titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Gelecek Kafileler ve Program

Kahya, hava yoluyla Kerkük'ten uğurlanacak ilk hac kafilesinin 17 Mayıs tarihinde yola çıkacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, Kerkük'ten kutsal topraklara kara ve hava yoluyla uğurlanacak hacı kafilelerinin 22 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve hacıların ortalama 40 gün boyunca kutsal topraklarda kalacağını kaydetti.

Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.