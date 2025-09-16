Keşan Belediye Başkanı Özcan: İbrice Limanı'na Zarar İddiası Gerçek Değil

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Kent Konseyi'nin dalış okullarına barınma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrolsüz inşaatların "Tarihi İbrice Limanı'na İnşaat Darbesi" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamanın Detayları

Özcan, bazı basın yayın organlarında çıkan habere ilişkin açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti. Habere konu inşaat alanının Mecidiye köyü sınırları içinde olduğunu ve bölgenin dalış turizmi için önemli ancak kaçak ve düzensiz yapılaşma nedeniyle düzenlenmesi gereken bir alan olduğunu ifade etti.

2024 yılında çevre düzenlemesi, altyapı ve imar planı çalışmaları başlatıldığını; uygulama öncesi ilgili 32 kurumdan görüş alındığını vurgulayan Özcan, alanın arkeolojik sit alanı olup olmadığına ilişkin görüşün Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden talep edildiğini aktardı.

Kurum görüşünde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alanda herhangi bir kültür varlığı ve sit potansiyeli bulunmadığı ve uygulama yapılmasında sakınca olmadığı bildirildiğini kaydetti. Özcan, "Söz konusu alana en yakın arkeolojik sit alanı 2 kilometre uzaklıktadır" dedi.

Buluntu ve Denetim Süreci

Çalışmalar sırasında haberde adı geçen pitos ile ilgili olarak Müze Müdürlüğü uzmanlarının görevlendirildiğini belirten Özcan, yüzeye yakın noktada bulunan pitos'un uzmanlar tarafından hassas bir çalışma ile uygun şekilde Edirne Müze Müdürlüğü'ne nakledildiğini bildirdi. Ayrıca, alanda ileride yapılacak tüm uygulamaların Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde sürdürüleceğini vurguladı.

Özcan, dalış turizmi için yasal mekanlarda barınma sağlama hedefiyle yürütülen işlemlerde kurallara uyulduğunu belirterek, Kent Konseyi'ne açıklama yapmadan önce gerekli bilgileri alarak değerlendirme yapmasının daha uygun olacağını söyledi.