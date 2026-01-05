Ketençimen Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi: Niğde'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Ketençimen Kayak Merkezi'nde kar hareketliliği

Niğde'de etkili olan kar yağışının ardından yeniden faaliyete geçen Ketençimen Kayak Merkezi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Hafta sonu yoğunluğu

Soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren merkeze akın eden ziyaretçiler, kayak ve kızak ile doyasıya eğlendi. Hafta sonu boyunca pistler ve dinlenme alanlarında belirgin bir hareketlilik yaşandı.

Kayak, doğa ve kış turizmi

Niğde ve çevre illerden gelen vatandaşlar, hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı buldu. Amatör ve profesyonel kayakçılar pistlerde karın tadını çıkarırken, çocuklar kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Ziyaretçiler yaptıkları değerlendirmelerde güzel ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, Ketençimen Kayak Merkezi'nin kış aylarında önemli bir sosyal ve turistik alan olduğuna dikkat çekti.

