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KFOR, Kosova'daki Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmalarına Destek Sağlıyor

KFOR, Kosova'daki orman yangınlarına müdahalede bulunarak 43 bin 500 ton su desteği sağladı ve aktif yangınları kontrol altına almayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:29
KFOR, Kosova'daki Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmalarına Destek Sağlıyor

KFOR'dan Yangınlarla Mücadeleye Destek

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), Kosova'daki orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Yangınlara Hava Destek

KFOR'dan gelen yazılı açıklamada, ülkede sivil halkı ve altyapıyı tehdit eden alevleri kontrol altına almak amacıyla iki ekibin yangın bölgelerine havadan su desteği sağladığı bildirildi.

Açıklamada, "İki saatlik sürede ekiplerimiz yangın bölgelerine 43 bin 500 ton su desteği sağladı" ifadesi dikkat çekti.

Yangınların Durumu

Kosova'daki Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (AME), yerel saatle 20.00'ye kadar 80 yangın tespit edildiğini, bunlardan 35'inin aktif, 45'inin kontrol altına alındığını paylaştı.

Ayrıca, yangınlarda ölü veya yaralının olmadığı belirtilerek, halkın dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek...

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor. KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'da sivil halkı ve altyapıyı tehdit eden alevleri kontrol altına almak amacıyla 2 ekibin yangın bölgelerine havadan su desteği verdiği belirtildi.

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek...

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor. KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'da sivil halkı ve altyapıyı tehdit eden alevleri kontrol altına almak amacıyla 2 ekibin yangın bölgelerine havadan su desteği verdiği belirtildi.

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