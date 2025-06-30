Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, Edirne'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne’de 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, askeri bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden gazi için Havsa ilçesine bağlı Abalar köyü'nde tören düzenlendi.

Cenaze töreninin öncesinde, evinde helallik alınmasının ardından, Türk bayrağına sarılı cenazesi köy mezarlığına getirildi. Ahmet Ada'nın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Törene, Ahmet Ada'nın yakınlarının yanı sıra Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, diğer gaziler ve birçok vatandaş katıldı.

Edirne’de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Edirne’de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.