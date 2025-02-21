Kıbrıs Gazisi Emekli Başkomiser Ali Şencan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Emekli Başkomiser Ali Şencan'ın Cenazesi

Yaşamını İzmir'de sürdüren Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Ali Şencan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şencan, memleketi olan Samsun'un Havza ilçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Değirmenüstü Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kefser Camisi'nde gerçekleştirildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şencan'ın cenazesi, ilçe mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile Havza Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür'ün dayısı olan Şencan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşamını sürdürdüğü İzmir'de 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Ali Şencan, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını sürdürdüğü İzmir'de 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Ali Şencan, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.