Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin, son yolculuğuna uğurlandı. Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün hayatını kaybeden Kapanşahin'in naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak Yeşil Mahalle'deki Yeşil Camisine getirildi.

Düzenlenen askeri törenin ardından, Kapanşahin'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Kapanşahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin'in cenazesi toprağa verildi. Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Kapanşahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşil Mahalle'deki Yeşil Camisi'ne getirildi. Düzenlenen askeri tören sonrası Kapanşahin'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.

Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin'in cenazesi toprağa verildi. Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Kapanşahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşil Mahalle'deki Yeşil Camisi'ne getirildi. Düzenlenen askeri tören sonrası Kapanşahin'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.