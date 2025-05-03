Kıbrıslı Öğrencilerden Sanal Gerçeklik ile Bellapais Manastırı'na Ziyaret Fırsatı

Kıbrıslı Öğrencilerin Yenilikçi Projesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, turizm teknolojileri yarışması'nda yer alan Kıbrıslı öğrenciler, geliştirdikleri sanal gerçeklik projesiyle dikkat çekiyor. Bu proje, Bellapais Manastırı'nı sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunarak, tarihi yapının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Projede Hedef Daha Fazlası

Projede yer alan Ayti Gurub takımının üyesi Ege Altınay, "Projeye Bellapais Manastırı ile başladık. Ancak hedefimiz sadece bununla sınırlı değil; başka tarihi yerleri de bu projeye eklemeyi planlıyoruz," dedi. Bu açıklama, öğrencilerin tarih ve teknolojiye olan bağlılıklarını yansıtırken, aynı zamanda KKTC'nin kültürel zenginliklerini koruma ve tanıtma misyonunu da vurgulamaktadır.

TEKNOFEST, öğrencilere ve genç girişimcilere projelerini sergileme ve tavsiye alma imkânı sunarken, aynı zamanda teknoloji dünyasındaki yenilikleri de bir araya getiriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Turizm Teknolojileri Yarışması'nda mücadele eden Kıbrıslı öğrenciler, geliştirdikleri sanal gerçeklik projesiyle KKTC'nin tarihi yapısı Bellapais Manastırı'nı ziyaret etme imkanı sunuyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Turizm Teknolojileri Yarışması'nda mücadele eden Kıbrıslı öğrenciler, geliştirdikleri sanal gerçeklik projesiyle KKTC'nin tarihi yapısı Bellapais Manastırı'nı ziyaret etme imkanı sunuyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.