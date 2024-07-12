Kıbrıslı Türk vekil İngiltere'de Kur'an-ı Kerim'le yemin etti!

Nesil Çalışkan, İngiltere'de yapılan genel seçimlerin ardından İşçi Partisi listesinden Barking bölgesinde milletvekili seçilerek Avam Kamarası'nda görev yapmaya başladı. Çalışkan, yemini sırasında Kur'an-ı Kerim'e el basarak, Avam Kamarası'nda yemin eden ilk Kıbrıs Türkü oldu.

YEMİN TÖRENİNE DAMGA VURDU

Yemin töreninde, Çalışkan'a "Yemin mi etmek istersiniz, söz mü vermek istersiniz?" sorusu yöneltildiğinde, Çalışkan "Yemin etmek isterim" diyerek yanıt verdi. Ardından kendisine "Hangi kutsal kitap üzerine yemin etmek istersiniz?" sorusu soruldu. Çalışkan bu soruya "Kur'an-ı Kerim" cevabını verdi ve yeminini şu şekilde gerçekleştirdi:

"Yüce Allah'a yemin ederim ki Majesteleri Kral Charles'a, mirasçılarına ve haleflerine yasalara göre sadık kalıp gerçek bağlılığımı sürdüreceğim. Allah yardımcım olsun."

ÇALIŞKAN'IN SEÇİM BAŞARISI

İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan, Barking bölgesinden milletvekili seçildi. Çalışkan, bölgesindeki oyların yüzde 45'ini alarak büyük bir başarıya imza attı. Çalışkan, yıllar sonra Avam Kamarası'nda görev yapmaya başlayan ilk Kıbrıs Türkü oldu.

PARLAMENTODA ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Nesil Çalışkan gibi İngiltere parlamentosunda birçok Müslüman ve farklı dinlerden milletvekilleri bulunuyor. Yeni Adalet Bakanı Shabana Mahmood da yeminini Kur'an-ı Kerim üzerine yaptı. Yemin etmeden önce Mahmood başını örterek, törene katıldı. Bu çeşitlilik, İngiltere'nin çok kültürlü yapısını ve farklı inançların temsil edildiği bir parlamentoyu yansıtıyor.