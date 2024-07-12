Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kıbrıslı Türk vekil İngiltere'de Kur'an-ı Kerim'le yemin etti!

İngiltere parlamentosunda tarihi bir an yaşandı. Kıbrıs Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan, yeminini Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaptı ve Avam Kamarası'ndaki görevine resmen başladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 09:45
Kıbrıslı Türk vekil İngiltere'de Kur'an-ı Kerim'le yemin etti!

Nesil Çalışkan, İngiltere'de yapılan genel seçimlerin ardından İşçi Partisi listesinden Barking bölgesinde milletvekili seçilerek Avam Kamarası'nda görev yapmaya başladı. Çalışkan, yemini sırasında Kur'an-ı Kerim'e el basarak, Avam Kamarası'nda yemin eden ilk Kıbrıs Türkü oldu.

YEMİN TÖRENİNE DAMGA VURDU

Yemin töreninde, Çalışkan'a "Yemin mi etmek istersiniz, söz mü vermek istersiniz?" sorusu yöneltildiğinde, Çalışkan "Yemin etmek isterim" diyerek yanıt verdi. Ardından kendisine "Hangi kutsal kitap üzerine yemin etmek istersiniz?" sorusu soruldu. Çalışkan bu soruya "Kur'an-ı Kerim" cevabını verdi ve yeminini şu şekilde gerçekleştirdi:

"Yüce Allah'a yemin ederim ki Majesteleri Kral Charles'a, mirasçılarına ve haleflerine yasalara göre sadık kalıp gerçek bağlılığımı sürdüreceğim. Allah yardımcım olsun."

ÇALIŞKAN'IN SEÇİM BAŞARISI

İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan, Barking bölgesinden milletvekili seçildi. Çalışkan, bölgesindeki oyların yüzde 45'ini alarak büyük bir başarıya imza attı. Çalışkan, yıllar sonra Avam Kamarası'nda görev yapmaya başlayan ilk Kıbrıs Türkü oldu.

PARLAMENTODA ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Nesil Çalışkan gibi İngiltere parlamentosunda birçok Müslüman ve farklı dinlerden milletvekilleri bulunuyor. Yeni Adalet Bakanı Shabana Mahmood da yeminini Kur'an-ı Kerim üzerine yaptı. Yemin etmeden önce Mahmood başını örterek, törene katıldı. Bu çeşitlilik, İngiltere'nin çok kültürlü yapısını ve farklı inançların temsil edildiği bir parlamentoyu yansıtıyor.

İLGİLİ HABERLER

Diş ağrısından kurtulmanın en basit yolu! İlaç içmeden acıyı şıp diye kesecek

Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Meclis kararı 09,00’da açıklandı! Anne babaları kahreden haber yüzde 100 zamlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

Garanti Bankası borçları şak diye sıfırlayacak! Borçlulara müjdeli haber geldi

Meclis kararı 09,00’da açıklandı! Anne babaları kahreden haber yüzde 100 zamlandı

Vakıfbank kredi musluklarını açtı! Maaşın 10 katı kadar krediyi 3 ay ertelemeli verecek!

O meslekleri yapanların emekliliği çoktan geldi! SGK'nın yeni listesine hemen bakın

Ziraat Bankası müşterilerine kıyak geçti! Ücretsiz taksit imkanı herkese oh çektirecek

Diş ağrısından kurtulmanın en basit yolu! İlaç içmeden acıyı şıp diye kesecek

Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

8 gün içinde başvuran emekliye 55.000 TL nakit imkanı! 4A 4B 4C hiç fark etmiyor

Araç muayenelerinde yeni masraf çıktı! Sürücüler artık buna da para ödeyecek!

KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak