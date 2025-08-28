Kiev'de British Council binası hasar gördü: Keir Starmer Rusya'yı kınadı

Starmer'dan sert tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu kentteki British Council binasının hasar gördüğünü duyurdu ve saldırıyı kınadı.

Starmer, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaparak İngiltere'nin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşun zarar gördüğünü bildirdi.

Starmer'ın ifadeleri şöyle: "Düşüncelerim, British Council binasına zarar veren Kiev'deki anlamsız Rus saldırılarından etkilenen herkesle birlikte. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çocukları ve sivilleri öldürüyor ve barış umutlarını sabote ediyor."

Can kaybı ve son çağrı

Starmer ayrıca kan dökülmesinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.