DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,07 -0,51%
ALTIN
4.482,99 -0,05%
BITCOIN
4.637.768,71 -0,62%

Kiev'de British Council binası hasar gördü: Keir Starmer Rusya'yı kınadı

Keir Starmer, Rusya'nın Kiev saldırısında British Council binasının hasar gördüğünü ve sivillerin hedef alındığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:46
Kiev'de British Council binası hasar gördü: Keir Starmer Rusya'yı kınadı

Kiev'de British Council binası hasar gördü: Keir Starmer Rusya'yı kınadı

Starmer'dan sert tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu kentteki British Council binasının hasar gördüğünü duyurdu ve saldırıyı kınadı.

Starmer, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaparak İngiltere'nin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşun zarar gördüğünü bildirdi.

Starmer'ın ifadeleri şöyle: "Düşüncelerim, British Council binasına zarar veren Kiev'deki anlamsız Rus saldırılarından etkilenen herkesle birlikte. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çocukları ve sivilleri öldürüyor ve barış umutlarını sabote ediyor."

Can kaybı ve son çağrı

Starmer ayrıca kan dökülmesinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
2
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi
3
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
4
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
5
Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
6
Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar
7
Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı