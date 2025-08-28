DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,91 -0,21%
ALTIN
4.480,53 0,01%
BITCOIN
4.644.169,92 -0,76%

Kiev'de Rus Hava Saldırısı: Zelenskiy 8 Kişinin Öldüğünü Açıkladı

Zelenskiy, Kiev'e düzenlenen Rus hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 8 kişinin öldüğünü, onlarca yaralının bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:59
Kiev'de Rus Hava Saldırısı: Zelenskiy 8 Kişinin Öldüğünü Açıkladı

Kiev'de Rus Hava Saldırısı: Zelenskiy 8 Kişinin Öldüğünü Açıkladı

Zelenskiy'den ilk değerlendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaparak saldırıda bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Şu anda Kiev'de arama kurtarma ekipleri, Rus saldırısı nedeniyle oluşan enkazı kaldırıyor. Ne yazık ki en az 8 kişi öldü. Ölenlerden biri de çocuk." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Diplomasi çağrılarına tepki ve yaptırım talebi

Zelenskiy, saldırıyı haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti: "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor."

Ayrıca, barış çağrısında bulunan ancak şu anda sessiz kalan ülkelere tepki gösteren Zelenskiy, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı ve Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında bulundu.

"Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı."

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
Scarborough Sığı'nda Filipinler, Avustralya ve Kanada Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi
6
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?