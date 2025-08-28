Kiev'de Rus Hava Saldırısı: Zelenskiy 8 Kişinin Öldüğünü Açıkladı

Zelenskiy'den ilk değerlendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaparak saldırıda bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Şu anda Kiev'de arama kurtarma ekipleri, Rus saldırısı nedeniyle oluşan enkazı kaldırıyor. Ne yazık ki en az 8 kişi öldü. Ölenlerden biri de çocuk." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Diplomasi çağrılarına tepki ve yaptırım talebi

Zelenskiy, saldırıyı haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti: "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor."

Ayrıca, barış çağrısında bulunan ancak şu anda sessiz kalan ülkelere tepki gösteren Zelenskiy, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı ve Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında bulundu.

"Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı."