Kiev Hava Saldırısı: 23 Ölü—Ukrayna'da Bir Günlük Yas İlanı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 23 olduğu; bunların 4'ü çocuk olduğu, onlarca kişinin yaralandığı ve 200'den fazla binanın hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerin iletildiği ve bugünün yas ilan edildiği duyuruldu.

Zelenskiy: "Müzakere Masası Yerine Balistik Silahları Seçiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı. Ayrıca dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını belirtmişti.