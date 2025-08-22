KİK'ten Gazze'ye Kapıların Açılması İçin Acil Çağrı

KİK, İsrail'e Gazze'ye kayıtsız şartsız insani yardımların girişine izin verilmesi için uluslararası toplumu acil harekete çağırdı; BM kıtlığı 5. seviye olarak teyit etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:10
KİK'ten Gazze'ye Kapıların Açılması İçin Acil Çağrı

KİK, Gazze'ye Yardımların Engel Tanımadan Girmesi İçin Harekete Geçilmesini İstedi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'den uluslararası topluma çağrı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Gazze Şeridi'ne kayıtsız ve şartsız insani yardımların girişi ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapılmasını sağlamak amacıyla uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Birleşmiş Milletler tarafından İsrail ablukası sonucu Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın en şiddetli olan 5. seviye olarak teyit edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Budeyvi, "uluslararası toplumun, İsrail işgal güçlerine sınır kapılarını açmaları ve Gazze Şeridi'ne kayıtsız şartsız insani yardımların ulaştırılması için baskı yapması hedefiyle acilen harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Budeyvi, BM destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın Gazze'de kıtlık ilan etmesine işaret ederek, bu durumun “İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik tehlikeli, insanlık dışı ve hukuka aykırı açlık politikalarının açık bir göstergesi” olduğunu belirtti.

KİK, Filistin halkına destek konusundaki kararlı duruşunu tekrar teyit etti ve Budeyvi, "onlara uluslararası koruma sağlanması, hedef almaktan kaçınılması ve uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına istisnasız tam olarak uyulması" çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bir milyondan fazla çocuk gıdadan mahrum kalırken, 0-1 yaş arası 40 bin bebek ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşıyor; bu durum hayatlarını tehdit ediyor ve ölenlerin sayısı gittikçe artıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi Ailesini Kabul Etti
2
Türk Kızılay'dan İftardan Sonra Kan Bağışı Çağrısı
3
Gündem Özeti — 23 Ağustos 2025: Siyaset, Diplomasi, Spor
4
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Türk Bayrağı ve Meşaleli Fener Alayı
5
Cevdet Yılmaz: "Türkiye Yüzyılı" KKTC'nin de Yüzyılı — Yenierenköy Ziyareti
6
Erdoğan: TCG Anadolu'da 350 Genç 'Zafer Yolculuğu'nda

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası