KİK'ten Gazze'ye Kapıların Açılması İçin Acil Çağrı

KİK, Gazze'ye Yardımların Engel Tanımadan Girmesi İçin Harekete Geçilmesini İstedi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'den uluslararası topluma çağrı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Gazze Şeridi'ne kayıtsız ve şartsız insani yardımların girişi ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapılmasını sağlamak amacıyla uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Birleşmiş Milletler tarafından İsrail ablukası sonucu Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın en şiddetli olan 5. seviye olarak teyit edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Budeyvi, "uluslararası toplumun, İsrail işgal güçlerine sınır kapılarını açmaları ve Gazze Şeridi'ne kayıtsız şartsız insani yardımların ulaştırılması için baskı yapması hedefiyle acilen harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Budeyvi, BM destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın Gazze'de kıtlık ilan etmesine işaret ederek, bu durumun “İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik tehlikeli, insanlık dışı ve hukuka aykırı açlık politikalarının açık bir göstergesi” olduğunu belirtti.

KİK, Filistin halkına destek konusundaki kararlı duruşunu tekrar teyit etti ve Budeyvi, "onlara uluslararası koruma sağlanması, hedef almaktan kaçınılması ve uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına istisnasız tam olarak uyulması" çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bir milyondan fazla çocuk gıdadan mahrum kalırken, 0-1 yaş arası 40 bin bebek ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşıyor; bu durum hayatlarını tehdit ediyor ve ölenlerin sayısı gittikçe artıyor.