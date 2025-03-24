Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile Kritik Görüşme Yapacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatıracak.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:36
Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile Kritik Görüşme Yapacak

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, yarın ABD'nin başkenti Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir araya gelecek.

Bu görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel meseleler detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Alınan bilgilere göre, gelecekte planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin ayrıntılar da masaya yatırılacak.

İki taraf arasındaki bu önemli buluşmanın, Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başlatıp başlatmayacağı merakla bekleniyor.

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