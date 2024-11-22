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Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde duruşmaya katılarak savunma yaptı ve vatana olan bağlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:28
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'

Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesinde Duruşmaya Katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesinde düzenlenen talimat duruşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu, Mersin'de yargılandığı davada savunmasını yapmak üzere avukatıyla birlikte adliyeye geldi. Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Duruşmaya Katılım Yoğun Oldu

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmayı Kılıçdaroğlu'nun ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili takip etti. Ancak, mahkeme salonunun fiziki şartları nedeniyle basın mensuplarının duruşma salonuna alınmadığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun Savunması

Kılıçdaroğlu, savunmasında söylediklerinden pişmanlık duymadığını belirtti. Hayatı boyunca alnının teriyle kazanç sağladığını ve çocuklarını helal lokmayla büyüttüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, “Her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını gözettim. Devletime ve milletime olan sevgimden hiçbir zaman vazgeçmedim,” dedi.

Ayrıca, karşılaştığı suikast girişimleri, linçler ve tehditler hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, “Hatalarım ve pişmanlıklarım var. Evet, bu kadar kötü olabileceklerini tahmin etmemiştim. Pişmanım, ancak mücadeleme devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.

Büyük Bir Kararlılıkla İleriye

Kılıçdaroğlu, “Bu aziz millete tarih önünde son vazifemi yerine getireceğim. Bu benim namus borcum ve son yürüyüşümdür,” dedi. Savunmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet için mücadele eden kahramanlara selam göndererek tamamladı.

Duruşma Çevresinde Güvenlik Önlemleri

Duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri gelenleri kimlik kontrolü yaparak içeri aldı. Duruşma boyunca duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve izleyiciler arasında gerginlik yaşandı. Salon kapısında bekleyenler, 'savunmaya öncelik' ve 'hak, hukuk, adalet' sloganları atarak durumu protesto etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret"...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yaptı. Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesince açılan davada savunmasının talimatla alınmasına hükmedilen Kılıçdaroğlu, avukatıyla Ankara Adliyesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun salona girmesinin ardından gerginlik arttı. Arbede nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret"...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yaptı. Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesince açılan davada savunmasının talimatla alınmasına hükmedilen Kılıçdaroğlu, avukatıyla Ankara Adliyesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun salona girmesinin ardından gerginlik arttı. Arbede nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

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