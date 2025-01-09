Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun'dan Önemli Katılım

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, 2023 yılına damgasını vuran önemli anların görsel olarak sergilendiği bir platform olarak dikkat çekiyor.

Rektör Karacoşkun, oylamanın önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki rolünün altını çizdi. Katıldığı oylama ile hem üniversitesinin hem de bölgenin temsil edildiği bu önemli etkinliğin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma alanındaki katkılarını sürdüren Rektör Karacoşkun, bu tür etkinliklerin toplumsal hafızayı güçlendirme işlevi gördüğünü ifade etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA)...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA)...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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