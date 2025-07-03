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Kilis Çalık Camisi Yarın Yeniden İbadete Açılıyor

Kilis'te depremde hasar gören 3 asırlık Çalık Camisi, restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla tekrar hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:45
Kilis Çalık Camisi Yarın Yeniden İbadete Açılıyor

Kilis Çalık Camisi, Restorasyonun Ardından Yarın Açılıyor

Kilis'in tarihi yapılarından biri olan Kilis Çalık Camisi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yarın, cuma namazıyla yeniden ibadete açılıyor.

Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrasında camide gerçekleşen hasar tespit ve onarım çalışmalarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Kilis’in Hacıilyas Mahallesi’nde 1682 yılında Hacı Ali Bin Mehmet Ağa (Çalık Hacı Ali) tarafından inşa edilen cami, Mevlevi sikkesi şeklindeki kitabe, süslü batı cephesi ve döneminin sanatsal çizgilerini taşımaktadır.

Modern İbadet Alanı Hazır

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonda caminin minaresi yeniden inşa edildi. Cami, paslanmaz çelikle güçlendirilerek, statik projeler doğrultusunda duvarlarda enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi. Harim çatısı ve iç mekanın tüm yapısal unsurları da titizlikle onarılarak güçlendirildi.

18. Vakıf Eseri Açılıyor

Yenilenen mekanik ve elektronik sistemler, caminin modern bir ibadet alanı olarak halkın hizmetine sunulmasını sağladı. Restorasyon sürecinde, 3 asırlık caminin geleneksel yapısına sadık kalınarak, deprem sonrası güçlendirme unsurlarıyla daha güvenli bir hale getirildi.

Kilis Çalık Camisi'nin açılmasıyla birlikte, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerindeki deprem sonrası hizmete giren vakıf eser sayısı 18'e ulaşacak.

Kilis'in tarihi yapılarından biri olan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük...

Kilis'in tarihi yapılarından biri olan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören Kilis Çalık Camisi, restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Kilis'in tarihi yapılarından biri olan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük...

Kilis'in tarihi yapılarından biri olan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören Kilis Çalık Camisi, restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

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