Kilis Deprem Tatbikatı: OSB'de Enkaz Kurtarma ve Yangın Müdahalesi

Kilis Deprem Tatbikatı OSB'de Gerçeği Aratmadı

AFAD koordinasyonunda, Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik müdahaleler gerçeği aratmayacak görüntüler oluşturdu.

Tatbikatın Amacı ve Planlaması

Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu tarafından planlanan ve AFAD koordinasyonunda yürütülen 2025 yılı Yerel Düzey Saha Tatbikatı, Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde deprem senaryosu kapsamında düzenlendi. Senaryo gereği il genelinde meydana gelen deprem sonrası, OSB'deki bir fabrikada enkaz altında mahsur kalan 5 vatandaşın kurtarılması hedeflendi.

Tatbikat Detayları ve Katılımcılar

Tatbikata; AFAD, UMKE, Jandarma, Emniyet, OSB Müdürlüğü, Belediye ve İtfaiye ekipleri katıldı. Operasyonda toplam 123 personel, 29 araç, 5 gönüllü, 3 dron ve 1 iz takip köpeği görev aldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarılı şekilde kurtarıldı.

Senaryo kapsamında çıkan ikinci yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kurtarılan 5 yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Halk Sağlığı ve Su Numuneleri

Deprem sonrası halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarda içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan sulardan numune alındı. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri OSB içerisindeki sondaj kuyusundan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise Seve Barajı'ndan su numuneleri alarak analiz sürecini başlattı.

Açıklama

Tatbikatın ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, AFAD ile ortak yürütülen tatbikatta UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını belirterek, "Enkaz altında kalan 5 vatandaşımız başarıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Tüm paydaş kurumlarımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

