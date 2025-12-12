Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay karayolu 23’üncü kilometresinde M.K. idaresindeki 31 AJK 557 plakalı panelvan tipi araç ile H.Ş. yönetimindeki 79 AAS 412 plakalı cip çarpıştı.

Kazada E.Y., M.M.Y. ve S.Y. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

