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Kilis'te 2,156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi

Kilis'te depremzedelere 2,156 bağımsız bölüm ile 1,713 konut teslim edildi. Yeni konut projeleri 2025'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:00
Kilis'te 2,156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi

Kilis'te Depremzedelere Büyüktür Teslimat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te toplam 2,156 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor" ifadesi öne çıkarıldı. Kilis'te yapımı tamamlanan 1,713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Daha Fazla Konut Projesi Yolda

Ayrıca, devam eden çalışmalarla 2025 yılı sonuna kadar 1,854 konut, 4 iş yeri ve 1,003 köy evi olmak üzere toplam 2,861 bağımsız bölümün daha teslim edilmesi planlandığı belirtildi.

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