Kilis'te Kahvaltı: Zahter ve Zeytinyağı Tarihi Mekanlarda Öne Çıkıyor

Kilis'te kahvaltı zahter ve zeytinyağıyla başlıyor

Geleneksel lezzetler tarihi mekanlarda sunuluyor

Zahter, Kilis kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Kentte sabah sofralarında zahter ve zeytinyağı ile yapılan sunumlar, yöresel peynirler ve sıcak ekmekle birlikte servis ediliyor. Ayrıca sabah saatlerinde tüketilen ciğer de Kilis kahvaltısının dikkat çeken lezzetleri arasında yer alıyor.

Kilis'te yöresel kahvaltının sunulduğu mekanlardan biri, geçmişte roketlerin düştüğü tarihi yapıda hizmet verirken; bir diğeri ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait eski bir hamamın restorana dönüştürülmesiyle misafirlerini ağırlıyor.

Zahterin içeriği ve öne çıkan tatlar

Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde restoran işletmeciliği yapan Erdoğan Aktaş, Kilis zahterinin kahvaltı sofralarının baş tacı olduğunu belirterek, yaklaşık 10 çeşit içerikten oluştuğunu söyledi. Aktaş, zahterin içinde leblebi, nohut ve susam gibi ürünlerin bulunduğunu, ayrıca yöresel peynirli semirsek, lor semirsek ve Kilis kahkeleri gibi tatların kahvaltıda öne çıktığını ifade etti.

Erdoğan Aktaş, "Kilis kahvaltısını özetlemekten ziyade yaşamak lazım. Sıcak pidenin tadına bakman, zeytinyağına zahteri banman lazım" diye konuştu.

Mekan işletmecileri ve müşteriler ne diyor?

Müşterilerden Habib Polat, Kilis'e özgü zahterin önemine dikkat çekerek, "Biz kahvaltıya zahter ve zeytinyağıyla başlarız. Kilis zahteri bizim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Meşetlik Mahallesi Meşetlik Meydanı'nda bulunan ve eski bir hamamın restorana dönüştürüldüğünü belirten işletmeci Mehmet Ali Alisinanoğlu, Kilis kahvaltısının zenginliğine vurgu yaptı. Alisinanoğlu, "Zahterimizi zeytinyağı ve taş fırında pişen sıcak ekmekle sunuyoruz. Kilis yeşil ve siyah zeytini, ardından tatlı olarak gün pekmezi ve tayin kürek pekmeziyle kahvaltımızı tamamlıyoruz. Ayrıca Kilis'te sabah kahvaltısında ciğer tüketimi de yaygındır. İşe gitmeden önce arkadaşlarla buluşup ciğer yemek artık gelenek haline geldi" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Kilis'te yaşayan müşteri Mehmet Karaoğlan, "Kilis'te kahvaltıya zahterle başlanır. Kahvaltı menüsü oldukça geniş. Adanalıyım ama Kilis'in kahvaltı sofraları da en az Adana kadar meşhur" şeklinde konuştu.

Adana'dan gelen ziyaretçi Nuri Çetin ise, "Eski hamamdan restorana çevrilen bu mekânda tatmak istedik. Yaklaşık iki buçuk aydır hafta sonları gelmeye çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederim" diyerek beğenisini dile getirdi.

Kilis'in zahteri ve zeytinyağı ile hazırlanan kahvaltıları, hem yöresel malzemeler hem de tarihi mekanların sunduğu atmosferle birleşerek ziyaretçilere farklı bir sabah deneyimi sunuyor.

