Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Ebulüle Mahallesi'nde yaşandı. A.K. yönetimindeki 79 ABK 858 plakalı motosiklet, H.K. idaresindeki 79 AAY 886 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.