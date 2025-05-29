Kilis'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Kilis merkezli gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatları ve yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran kişilere yönelik çalışmalar başlattı.

Zanlılar Gözaltına Alındı

Eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda, Kilis'te 5 ve Batman'da 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 8 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, 481 fişek ve bir hard disk gibi önemli deliller ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada, 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı.

Kilis merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı.