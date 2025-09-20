Kilis'te otomobil devrildi: 1 kişi yaralandı

Kilis'te Öncüpınar Mahallesi'nde 06 YE 373 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:02
Kilis'te otomobil devrildi: 1 kişi yaralandı

Kilis'te otomobil devrildi: 1 kişi yaralandı

Öncüpınar Mahallesi'nde zeytin bahçesine devrildi

Kilis'te gerçekleşen kazada C.C. yönetimindeki 06 YE 373 plakalı otomobil, Öncüpınar Mahallesi'nde zeytin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı
2
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
3
Bakan Yılmaz Tunç, Şehit Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki Ailesini Ziyaret Etti
4
Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, Çıldır Gölü'nde Büyüleyici Gösteri Düzenledi
5
Şırnak Valiliği'nden yoğun sıcaklık uyarısı! Vatandaşlar dikkat
6
Mustafa Elitaş Darende'de Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ni Ziyaret Etti
7
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü