Kilis'te otomobil devrildi: 1 kişi yaralandı
Öncüpınar Mahallesi'nde zeytin bahçesine devrildi
Kilis'te gerçekleşen kazada C.C. yönetimindeki 06 YE 373 plakalı otomobil, Öncüpınar Mahallesi'nde zeytin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.