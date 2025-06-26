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Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kilis'te sıcaklık 38 dereceyi buldu, vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:55
Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kilis'te Sıcak Hava Etkisi

Kilis'te etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Şehrin sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkması, vatandaşların dışarıda geçirdikleri zamanı azaltmalarına neden oldu.

Serinleme Arayışları

Sıcaklıktan bunalan insanlar, serinlemek için gölgelik alanlar, parklar ve bahçelerde zaman geçirmeyi tercih ediyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla birlikte, halkın gölge ve kapalı alanları tercih etme eğilimi gözlemlendi.

Sokaklarda Sakinlik Hakim

Kentin en kalabalık yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ise sıcak hava sebebiyle sakin bir atmosfer mevcut. Yoğunluğun azaldığı bu bölgelerde, serin yerler arayanların sayısı dikkat çekiyor.

Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin en kalabalık yerlerinden...

Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin en kalabalık yerlerinden...

Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

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