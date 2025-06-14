Kilis'te Trafik Kazası: 8 Yaralı!

Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. H.D. (40) kontrolündeki 31 NCT 17 plakalı otomobil, M.K. (70) idaresindeki 27 APH 418 plakalı otomobille çarpıştı. Olay, Kilis-Hatay kara yolunun 40'ıncı kilometresinde gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücülerle birlikte F.D, E.K, L.K, H.K, H.N.K, ve E.N.K'nın da bulunduğu belirtildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Tüm yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.