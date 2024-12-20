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Kilis'te Türk Halk Müziği Konseri Coşkusu

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:03
Kilis'te Türk Halk Müziği Konseri Coşkusu

Kilis'te Unutulmaz Türk Halk Müziği Konseri

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te muhteşem bir konserle sanatseverlerle buluştu. Kilis Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda yer aldı.

Sanatseverler Coşkulu Anlar Yaşadı

Konsere katılan sanatçılar Nurcan İşim ve Rıdvan Adede, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Dinleyiciler, Türk halk müziğinin eşsiz melodileri eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Vali Şahin'den Övgü ve Teşekkür

Kilis Valisi Tahir Şahin, konser sonrası yaptığı konuşmada, topluluğun üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Vali Şahin, halk müziğinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından son derece değerli olduğunu belirtti.

Kilis’e Övgülerle Dolu Bir Gece

Konsere katılan Rıdvan Adede, Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şehrin sıcak insanlarına selam gönderdi. Bu özel etkinlik, Kilis’te Türk halk müziği severler için unutulmaz anlar bıraktı.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.

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