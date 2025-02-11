Kilis’te Yangın Faciası: 96 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kilis’te Tragik Yangın Olayı

Kilis’te, Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak’ta meydana gelen yangında 96 yaşındaki Hüseyin Gürler hayatını kaybetti.

Yangının Sebebi Sobadan Kaynaklandı

Yangın, sobanın üzerine bırakılan odunların tutuşması sonucunda başladı. Yangın çıktığı sırada evde bulunan Gürler, yangın nedeniyle oluşan dumanın etkisiyle zor anlar yaşadı.

Olay Yerinde Hızla Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Üzerine Ölüm Tespiti

Yangın sonrası yapılan kontrollerde, Hüseyin Gürler’in karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 96 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis’te gerçekleşen bu trajik olay, yerel halkı derinden üzdü.