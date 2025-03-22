Kilis'te Yetimlere Özel 'Kardeşlik İftarı' Programı Düzenlendi

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:52
Kilis'te Yetimlere Özel 'Kardeşlik İftarı' Programı Düzenlendi

Kilis'te 'Kardeşlik İftarı' Programı

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik anlamlı bir iftar programı düzenledi. Bu özel etkinlik, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve birlik beraberlik ruhu pekiştirildi. İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, etkinlikte yer alan yetim çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Işık, "Bu iftarın organize edilmesine katkı sağlayan, özellikle Kocaeli'nden gelen İHH ekibine teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için çok değerli bir gün," diyerek bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

İHH, yetim sofraları kurmaya ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Programa, Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetimler ve aileleri katıldı.

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

Kilis İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi.

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